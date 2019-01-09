倡抗戰紀念日列法定假　議員指游梁辱華暴露無知

立法會辯論由勞工界立法會議員潘兆平提出的「檢討假期政策議案」，議案要求政府檢討假期政策，並建議把9月3日中國人民抗日戰爭勝利紀念日列為法定假日。潘指現時港獨思潮湧現，將抗戰紀念日定為法定假期，可令年輕一代重新認識國家，認為增設該假期並非為製造仇恨及敵意，而是讓參戰各方領會和平的可貴。但多名議員要求政府把法定假日及公眾假期劃一，又批評政府對勞工、基層「涼薄」。最終議員何啟明的修正案及經修正的議案均獲得通過。



就議案提出修訂，要求劃一法定假日及公眾假期日數的立法會議員尹兆堅發言稱，香港現時是「一地兩假」，「有啲人高尚啲，要休息多啲」，別人在公眾假期「家庭樂」時，藍領工人就要繼續開工，情況並不理想。同樣提出修訂的議員張超雄指出，現時白領有17日假期，藍領只有12日法定假期，打工仔「假期貧富懸殊」，質疑為何愈弱勢的人愈不受保障。



議員葛珮帆表示，香港人於抗日時期沒有坐以待斃，有無數的英雄人物不怕犧牲為港貢獻，可惜甚少人了解這一段歷史，年輕人更是聞所未聞，不知戰爭及暴力的可怕。她又稱，立法會曾發生青年新政游蕙禎及梁頌恆辱國、辱華事件，暴露了年輕人對香港歷史的無知，認為訂立假期是其中一種方式，以表示香港社會重視這一段歷史，以銘記先烈。



勞工及福利局局長羅致光總結發言時表示，當局非常尊重不同節慶，但個別節日是否設為假期，需考慮勞工權益及僱主承擔能力。不少議員把香港與其他地方的假期比較，希望議員留意不同地方的設定，不要比較蘋果和橙。對於要求劃一假期，議員陳健波建議政府支付5日差額，羅指現屆政府有不少具爭議性的勞工議題需處理，包括取消強積金對沖、延長產假等，政府有付款協助僱主過渡，但不應以公帑來改善勞工福利。