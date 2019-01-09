政Whats噏：鄭松泰轟假期少　張宇人倡撤五一

立法會今日(9日)討論無法律約束力嘅「檢討假期政策」議員議案，原議案原本要求將中國人民抗日戰爭勝利紀念日列為法定假期，不過多名立法會議員就藉此炮轟政府，多年來都唔將公眾假期同法定假期日數劃一。其中議員鄭松泰鬧爆政府涼薄，仲建議增加母親節翌日假期，以顯示「百行以孝為先」。而一向為商界利益發聲、語不驚人誓不休嘅飲食界議員張宇人(Tommy)今次再發炮，竟然話要取消五一勞動節假期。



鄭松泰喺會上發言時批評政府「涼薄」，話近日將申領長者綜援合資格年齡由現時60歲，聲都唔聲提升至65歲，而打工仔希望有多一日假期，政府都不肯。不過佢對於將抗日戰爭勝利紀念日列為法定假就有保留，認為同香港冇太大關係，反而改為重光紀念日就「OK」。佢仲話，香港應有20天假期，又建議增加母親節翌日假期，因為耶穌受難節翌日都係假期，母親受難翌日亦應放假，以體現「百行以孝為先」，而「修身、齊家、治國、平天下」，所以假期應由家庭出發，以社會為根本咁話。



Tommy聽完鄭發言後就話，部分議員批評人涼薄、點樣衰係好容易，反問議員係咪一到假期就關閉佢哋嘅地區辦事處唔做嘢，如果佢哋做先，佢都好歡迎咁話。佢又話，其所屬自由黨都唔反對將抗日戰爭勝利紀念日列為假期，因為唔會增加商界負擔，不過佢轉頭就話要取消五一假期，因為只係工人放假，「我哋中小微企老闆都要返工」。佢嘅建議唔知會唔會又挑起打工仔嘅神經，引起反彈呢？