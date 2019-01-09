鄭若驊拒告CY遭轟　民主派周五集會向律政司施壓

律政司司長鄭若驊「放生黎智英、唔告梁振英」，就前特首梁振英收取澳洲企業UGL五千萬港元一案，於上月12日在沒有徵詢外界法律意見下決定不檢控他，遭外界強烈質疑。民主派議員今午(9日)表示將於本周五(11日)、即決定不檢控梁30天「滿月」當晚，在中環終審法院及皇后像廣場附近的空地舉行集氣大會，屆時將有法律界人士發表意見，呼籲市民出席，以民意壓力令律政司做回明確的決定。集會並非最後行動，明天(10日)的特首答問會上，亦有代表就事件提出質詢。



民主黨立法會議員林卓廷表示，鄭若驊公布決定後隨即休假離港，縱使不少市民、建制派立法會議員要求她進一步交代，她仍「龜縮」，直至上月26日回港時僅以短短數分鐘回應，且回應未有觸及為何不檢控梁、在處理案件時為何有雙重標準等核心問題，是赤裸裸違背律政司執行多年的守則。



至於鄭若驊本月28日將出席立法會司法及法律事務委員會會議，林指相關議程只得一小時討論，每名議員或只有2至3分鐘的提問時間，擔心建制派議員群起護駕，提出不着邊際的題目。他表示，根據律政司就梁案件的聲明，如按此標準，香港的廉潔和法治會受非常嚴重的破壞，以及損害廉潔法治的信心。



法律界議員郭榮鏗表示，法律界對事件感到不滿，其法律團隊正研究可行的追究方案。議員尹兆堅表示，檢控過程中未能看到有合理說法證明鄭不偏不倚、公正持平，反而她的解釋只愈描愈黑，甚至顯出她的「僭建規則」。