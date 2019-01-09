24%外判合約改革前生效　逾9000外判工不享約滿酬金

政府口稱改善全體外判工福利待遇，惟實際卻縱容同工不同酬問題持續。港府今年4月改革外判合約制度，包括加入6%合約酬金、打風更1.5倍計薪等，不過根據勞工及福利局向立法會遞交的文件顯示，由去年1月至今年12月的新批外判工合約共有275份，至少58份於今年4月前開始，變相相關合約的工人未能享有改革後的福利，出現同工不同酬，且會持續最少2年。



文件披露4大經常聘用外判工的部門招標情況，除產業署在上述時間未有重新招標相關服務外，食物環境衞生署、康文署及房屋署均有重新招標。當中房屋署在該段時間簽訂77份新合約，有31份於去年10月至今年2月開始生效，是3個部門中最多；食環署118份新合約中，有13份；康文署80份新合約中，有14份。除該58份合約出現同工不同酬問題外，如連同部分已中標、但未交齊資料的合約，在今年4月前簽訂的新合約共有65份。以此推算，現時政府聘請約3.79萬名外判工，約24%、即約9120名外判工不能享有合約酬金等福利。



勞福局表示，政府必須遵守合約精神，將不會強制在今年4月1日前招標的合約承辦商跟隨改善措施，亦無計劃提供合約外的補貼。換言之，相關合約的非技術員工需等待合約結束後，才可受惠改革後的各項福利。



另文件顯示，目前3.79萬外判工人中，最多人領取34.6至36.5港元時薪，佔38.5%，約1.46萬人；另有17.8%人只領取法定最低工資34.5港元的時薪，達6772人。