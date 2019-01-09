政Whats噏：甩轆不在席議案撻Q　楊岳橋鞠躬道歉

立法會今日(9日)舉行大會，絕大部分議案都無乜爭議，令議程火速推進。唔知係咪好耐無試過咁順暢，公民黨黨魁楊岳橋「甩轆」不在席，令到佢提嘅議員議案不獲處理。唔少建制派議員休會後喺會議廳外見到楊岳橋時，即刻譏諷話「我等緊你個議案喎！」議員葉劉淑儀更問楊去咗邊，「你撻Q喎！」楊岳橋其後會見傳媒，並就不在席一事鞠躬致歉。



至下午4時許，大會已完成處理首個議員議案，喺不記名投票下極速通過勞工界潘兆平嘅檢討假期政策議案。當準備要處理楊岳橋嘅檢討單程證政策議案時，大會主席梁君彥宣布，因為楊不在席，故未能處理其議案，立法會即告休會。



其實中午時分開始討論潘兆平嘅議案時，勞工及福利局局長羅致光都係跑入會議廳，據了解今日大會流程較當局預計快了約45分鐘，所以連局長都要跑嚟開會，作為議員嘅楊都唔留意住大會情況，確係無得怪人。而根據《議事規則》議員不在席其議案將不獲處理。



楊其後回應時承認係自己個人責任，解釋當時喺辦公室睇緊《國歌條例草案》嘅記者會，所以冇及時落番嚟會議廳提出議案，因為自己嘅疏忽大意令到市民、議員失望而鞠躬致歉。佢話未來唔會停止對單程證嘅關注，計劃喺今年提出私人條例草案，內容係關於改革單程證同埋審批權。被問有冇檢討今次事件，佢就回應話「一心不能二用」，喺今次嘅教訓中明白就算有兩個非常重大嘅議案，要作出選擇。