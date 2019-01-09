42折綠置居明日截止　暫有2.3萬申請超額8倍

「出售綠表置居計劃單位2018」明日(10日)截止申請。香港房屋委員會(房委會)指目前暫時收到約2.3萬份申請，超額8倍，當中包括約1.7萬份來自「居屋2018」的綠表申請者，以及約6000份新申請。申請者稍後會收到確認信和「綠置居2018」的申請編號，所有申請將一併進行公開攪珠，攪珠預計本年2月底進行。



為試行簡化申請程序，房委會已由去年12月下旬至本月初向每名「居屋2018」的有效綠表申請者發出通知信和2次短訊，請他們確認會否申請綠置居。房委會發言人提醒「居屋2018」的有效綠表申請者，於截止日期前交回回條及聲明書確認申請「綠置居2018」。如申請者沒有在明日或以前將回條及聲明書交回房委會，房委會會假設申請者不同意將其「居屋2018」的申請轉至「綠置居2018」。不過，上述安排不會影響申請者在「居屋2018」的申請。



房委會表示，會檢視運作經驗，於今年推售居屋和綠置居時，研究進一步簡化程序，便利申請者。



首個恒常化綠置居項目長沙灣麗翠苑位處荔枝角道與東京街、發祥街交界，項目原為公屋，房委會選取其中4座撥作綠置居，項目以42折出售，售價介乎93.25萬至306.21萬港元，提供2545個單位，平均呎價6243港元，面積由184至452平方呎，一人申請者配額250個單位。