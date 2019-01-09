被問施法存邪念　道士：只係幫善信解除痛苦

報稱道士的中年漢藉「作法」驅嬰靈及驗屍毒為名，涉嫌多次摸胸撩陰非禮一名婦人X及對她的15歲女兒上下其手，案件今(9日)在區域法院續審。被告袁銘權繼續接受控方盤問，被問及在對X施法時是否心存邪念，他未有直接回應，只表示：「我只係幫助善信解除痛苦...當時亦有第三者望住，如果過咗火，第三者會出聲，或者可以做證告我非禮女士都得」。到問他當時心裏是否有淫慾，他更答非所問，說X亦懂推拿按摩，若他手法不正宗X自會制止他。



控方繼續追問他案發細節，指他證供中多處前言不對後語，例如他曾供稱首次替X「採玄珠」前，只向她提及要觸及她的私處，但並沒說明要將手指插入她的陰道內，何況當時X神志不清。惟經盤問下，他又指在施法前有說明要插陰，及後更進一步改稱X當時有點頭同意。主控遂追問：「咁你又話X神志不清要你去救醒佢，咁佢點樣同意呀？」被告解釋：「我係要施法幫佢更加清醒、更有氣力」。



對於他曾供稱，搓弄X乳房是要按壓她的心窩穴替她護心，主控就指出根據中醫人體經絡圖，根本沒有心窩穴這個穴位，被告解釋：「中醫有冇我就唔知，但係我師尊金身羅漢話我知嗰度叫做心窩穴嘅」。