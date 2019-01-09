街馬下周日東九龍舉行　提供環保水杯

「香港街馬2019」將在下周日(13日)舉行，賽事包括8公里及半馬拉松，以觀塘繞道作起點，觀塘海濱道公園及土瓜灣遊樂場為終點。大會今(9日)公布封路等安排。



半馬賽事最早於上午7時15分起步，8公里賽事在9時45分起步。活動創辦人及行政總裁梁百行指，今年約有1萬名參加者，以「食玩跑」為主題，今次沿途繼續供應美食，包括鮑魚、魚子醬、巴馬火腿和港式點心等，同時首次設環保水杯，以減少浪費。活動亦為「基督徒正生會」及青協「家長全動網」、「街跑少年」和「街跑一隊」籌款。



為配合活動進行，當日凌晨1時30分至下午1時15分，運輸署於東九龍分階段實施臨時交通、封路及公共運輸安排，巴士及小巴亦會作相應調整，包括改道及遷移車站。分階段作主要封閉及更改車行方向包括啟福道天橋、觀塘繞道、東九龍走廊、新山道、啟德隧道、海濱道、臨澤街、新山道、常怡道、祥業街、宏開道、啟樂街、兆業街、翠興街、勵業街及巧明街，鴻業街和順業街、臨澤街、啟興道。



東九龍交通部執行及管制組總督察趙堯斌表示，駕車人士若要在賽事期間前往東九龍，可以選擇取道太子道西、馬頭涌道、馬頭圍道及漆咸道南。