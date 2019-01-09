疲勞駕駛系統監測司機有無瞌眼瞓　紅磡小巴線將測試

政府昨日(8日)公布專營巴士服務獨立檢討委員會報告，批評政府未有與時並進，引入先進科技加強巴士安全。有科技公司關注香港公共交通行車安全，引入「疲勞駕駛管理系統」以監測司機有否於駕駛時打瞌睡或不專注駕駛，公司認為系統可大大提升道路使用者安全，並即將於紅磡區一條小巴線進行測試。



提供GPS車隊管理服務的科技公司MapKing，從內地最新引入「疲勞駕駛管理系統」技術，透過紅外線鏡頭偵測駕駛者眼部，當系統識別到駕駛者「瞌眼瞓」或左顧右盼時，便會發出警示提醒駕駛者。公司亦自家研發了黑盒系統，可以將該系統連接到車隊管理系統的平台，讓客戶可以透過平台閱讀相關系統數據。



該公司行政總裁吳永輝認為，系統能保障駕駛者及道路使用者安全，又指鑑於公共交通工具司機的平均年齡有上升趨勢，年紀較大的司機較易出現駕駛不集中情況，安裝系統可以適時提醒駕駛者，避免意外發生。



不過他指出，現時每輛車需花費4000多港元安裝系統，費用較昂貴，較難吸引營商者安裝，建議政府訂立相關指引，或於公開招標小巴或巴士線時加入相關要求，令系統可廣泛應用。