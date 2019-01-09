港珠澳橋2死3傷工業意外　3公司認9傳票候判

港珠澳大橋香港接線一段2017年3月29日興建期間，橋底的臨時工作台發生倒塌意外，造成2死3傷慘劇。涉事公司和員工事後被勞工處控以55項與工業安全有關的傳票罪，所有有關傳票的案件今(9日)在西九龍法院一併再訊，其中涉事路段地盤的的3間主要承建商包括香港寶嘉建築有限公司、中國港灣工程有限責任公司、威勝利香港有限公司，今天分別承認9張傳票，裁判官押後至2月1日判刑。



上述3名被告本來被控合共48張傳票，控方今撤回其中21張傳票，3名被告承認其餘合共27張傳票。3名被告的代表律師求情時指，港珠澳大橋已通車，加上被告有不少人事變動，故重犯機會不高。辯方又指今次事件後，3名被告自去年5月起暫停1年「入標」接受政府工程合約，冀法庭判刑時一併考慮。



案情指，港珠澳大橋香港段地盤於2017年3月29日發生工作台墮海事故，釀2死3傷。當時一個位於橋躉的工作台在拆卸時，懸吊工作台的繩纜突斷開，繩纜擊傷橋面上2名工人，而工作台則連帶3名工人同墮海，其中2人去世。根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，承建商及僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、安全的作業裝置及安全工作系統。



至於其餘被告，當中5名被告包括奧雅納工程顧問、WSS Engineering Systems Limited、聯合建築及人力資源有限公司、Carvalho Lopes Matias Carlos A.及黃君晧今天否認控罪，另一名被告Thapa Bharat因需要傳譯員協助而留待下次答辯。他們的案件均押後至4月15日再訊。