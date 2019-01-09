建築工涉姦案　印傭指5分鐘完事遭體內射精

建築工人涉嫌於2017年10月在其天水圍天慈邨住所內，半夜強闖家傭臥室，強姦到職不足一周的25歲印尼籍家庭傭工。27歲被告馮海洋被控一項強姦罪，案件今(9日)在高院原訟庭審理。



事主X下午出庭作供，憶述前年10月21日凌晨的案發經過，她指當晚只有她、被告及被告的女兒在單位內。凌晨2時許，她安排被告的女兒在被告房間睡覺後，她返回自己房間睡覺，臨睡前被告仍在客廳對住電視打遊戲機，她本來已鎖好睡房門。但凌晨3時許，被告突然敲她房門，她應門後沒理會被告，隨即到廁所，但如廁後返回睡房，發現被告仍站在她房門前，笑着用廣東話跟她說了些話，當時被告身穿T恤，下身僅穿「孖煙囪」內褲，未幾被告突然捉住事主雙手，將她推入睡房並壓在床上。



事主X指，被告當時強吻她的嘴，伸手入她睡衣摸她的胸，又伸手入她睡褲及內褲，用手指插她的私處，被告又嘗試捉住她的手，要她摸被告的陽具。她嘗試大叫反抗，但被告太大力，反抗失敗，更遭被告掩口。被告更脫去自己及她的褲，在沒有戴安全套下將她強姦，她曾掌摑被告及扯被告頭髮，又用英文說「不」，但仍制止不了。約5分鐘後被告完事，在她體內及大腿上射精，她感到相當害怕和失落，趁被告穿回內褲時再次掌摑被告，被告離開房間即鎖上房門。