林子健涉虛報　辯方專家稱難斷定受襲或自殘

民主黨成員林子健於2017年8月涉嫌訛稱遭人迷暈擄走並施虐，被控一項「明知地向警員虛報有人犯罪」罪，案件今午(9日)續審。林選擇不自辯，但傳召一名英國法醫專家Jason Payne James作供。



辯方傳召前英國皇家醫學院法醫與法律醫學系前主席Payne James任專家，他認為被告身上的傷勢符合被告所指稱，但傷勢只能作為指標，不能斷定被告的傷勢屬受襲或是自殘造成。



辯方專家表示被告指稱的受襲情況不一定引致瘀、或紅痕，他表示鈍挫傷勢的痕迹會視乎所施用力度，有關傷勢的痕迹亦有可能在6小時後消失，以他曾處理過的個案經驗，有遭手銬銬過的犯人，他們的手銬傷痕會於6小時後消失。辯方專家指被告肚上的傷痕在拍照時仍可見到，認為至少屬中度力量所致，且呈線狀傷勢，在遭禁錮或虐待等情況常見。



他又認為被告兩邊大腿上的釘書釘傷勢需要醫療程序來拔除，傷勢不算輕微。被告的傷勢分布在不同部位，不如一般自殘人士會傷害相同部位的情況，且沒有資料顯示被告曾有指向自殘情況的舊疤痕。至於控方專家指被告身上四肢沒有其他傷勢，他認為不相關，指施襲者未必會對受襲者全身造成傷害。