百日咳病例創新高　衞署急補鑊籲孕婦接種疫苗

百日咳2018年感染數字創半世紀新高，達110宗，東網今日(9日)率先報道事件估計與早年轉用的新疫苗藥效較短、市民抗體隨年月失效有關，導致尚未適齡打針的嬰兒被傳染。衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會則於今日開會急「補鑊」，建議孕婦應在懷孕期間接種一針百日咳疫苗，若懷孕期間未有接種的孕婦亦應在產後補打疫苗。但是否安排免費接種，則要交回醫院管理局及政府決定。



科學委員會主席周鎮邦表示，現時香港使用的「無細胞型」疫苗為國際普遍使用，近年國際發現疫苗效果未如理想。由於以往所用的疫苗因有較大副作用，故無國家會轉用舊疫苗，目前國際間正研究新百日咳疫苗。



周又強調，百日咳對1歲以下嬰兒影響最大，一旦感染有可能會咳嗽到窒息，大部分百日咳死亡個案均是1歲以下嬰兒，而2018年香港感染個案中有40%是6個月以下嬰兒。因此委員會建議懷孕27周至34周孕婦接種疫苗，預防母親照顧嬰兒時感染百日咳，再傳染嬰兒，亦有研究證明疫苗的抗體可透過母乳餵哺傳給嬰兒。



周又指，百日咳疫苗會隨時間而效力減退，故近年成人感染百日咳個案亦有上升，部分個案更是由成人傳染嬰幼兒。周表示國際間有討論是否建議青少年再補打疫苗，而目前香港小六學生亦會補種加強劑，保護程度在國際間已「係做得好齊」。