愛妻商場殘廁上吊亡　丈夫搵到已太遲

黃大仙樂富廣場A區，今日下午（9日）4時許，有職員發現一名婦人在UG層露天平台花園的傷殘人士洗手間內，以尼龍繩上吊，遂報警求助。消防及救護員接報趕至，將婦人解下，當時她已陷入昏迷，送院搶救後證實不治。警方在場調查，發現女死者姓劉（64歲），期間更發現她的丈夫正在附近尋找妻子，向他了解事件後，將他帶往醫院助查。



警方經翻查商場「天眼」錄影片段後，初步相信事件沒有可疑，亦無檢獲遺書，案件列作「自殺」。消息稱，婦人有患病紀錄，曾向家人透露「好辛苦」，至今晨她外出後一直未有歸家，其丈夫大為擔心遂四出尋找。



防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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