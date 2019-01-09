巴漢姦醉娃囚10載　官指非法入境者有預謀犯案

24歲巴基斯坦籍無業男子Ali Nazakat，被指於2016年12月7日，將在蘭桂坊買醉至「斷片」不省人事的29歲女子X，帶返他位於葵涌打磚坪街華基工業大廈二期的住所內，並把她強姦及兩度捏胸。巴基斯坦漢早前在高院被裁定一項強姦罪罪成，另外承認偷竊女事主手機、使用其信用卡購物及訛稱自己是該信用卡持有人之控罪，今(9日)被法官判處共囚10年。



法官指事主在案發後有抑鬱、心情低落、失眠等情況。法官認為案件有加刑因素，因被告是非法入境者，趁身為陌生人的事主酒醉時「攞着數」、沒有使用安全套、帶事主回他的住所犯案，明顯屬有預謀，而事主明顯身心俱受影響。法官最終單就強姦罪以7年監禁作量刑起點，另再加刑1年半，連同另外他承認的盜竊、串謀以欺騙手段取得財產及詐騙3罪，共判囚10年。



同案亦有另一名30歲被告楊俊傑以該涉案信用卡購買總值2萬多港元的金頸鏈及金手鐲等，被捕後獲保釋卻棄保潛逃，最終被警方發現及拘捕。楊早前承認一項串謀以欺騙手段取得財產及一項不依期歸押罪，今被判囚2年半。