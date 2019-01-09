宣誓納入奏唱國歌場合　議員籲勿再走法律罅

政府本月23日向立法會提交《國歌條例草案》，列明任何人公開、故意篡改國歌，或以歪曲、貶損方式奏唱國歌即屬違法，立法會議員宣誓儀式被列入須奏唱國歌場合。立法會議員梁美芬呼籲議員不應再用「奇招」或走「法律罅」，作出侮辱國歌行為。被問到草案建議犯罪當日起計2年內都可被檢控，會否令人擔心「秋後算帳」，梁稱由於法例沒有追溯期，立法後進行的行為不存在秋後算帳。



民建聯議員李慧琼認為，若議員真心效忠《基本法》及香港特區，就不用擔心宣誓無效，若有人「心中有鬼」、擔心會被取消資格，該人可能已非真心效忠。議員楊岳橋指其所屬的公民黨會反對草案，指出《國旗及國徽條例》並沒有2年檢控期，只有《國歌法》有此條款，令人憂慮。



法律界議員郭榮鏗表示，草案未有講清楚何謂侮辱國歌，只提及所有損害國歌尊嚴行為均為侮辱，概念抽象，市民易誤墮法網。法例要求需向中小學就國歌事宜發出指引，質疑有違《基本法》，又認為議員宣誓時如不參與奏唱國歌，會否被取消議員資格甚至違法，此方面不清晰。他明言會競逐該條例草案委員會主席或副主席，要求政府清晰交代。



民主黨主席胡志偉認為，條例的行文用語有太多不清晰地方，不知奏唱儀式與議員宣誓內容會否影響議員資格，擔心條例會成為政治打壓工具，若當局未能釋除公眾疑慮，該黨亦難以支持。