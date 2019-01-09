網民熱話：貓屍慘遭輾過變肉泥　無良司機被狠批

政府正考慮修訂《動物保護法》，而在目前，司機一般不需為涉及傷害貓狗的交通意外負上法律責任。日前有愛貓人士在Facebook上，發文表示為一隻已被輾成肉泥的小貓「執屍」，同時譴責對貓屍視若無睹的司機，竟忍心驅車輾過，十分無良。



今日早上9時，網民Enrico Lai在Fb群組「天下貓貓一樣貓」上載了幾張照片。據照片可見，一名黑衣男子在清理馬路中央已成肉醬的貓屍，屍體相信已被不少車輛輾過，血肉模糊。發文者忍不住在文中怒斥那些無視貓屍的司機：「我唔明白啲人點解見到已經撞死咗嘅小貓屍體，仍然可以一個車轆一個車轆咁轆埋去。」其後，發文者亦落車為小貓執屍：「小花貓不用怕。既然緣分讓我遇到你，無論我的工作有多疲累，也不會讓你繼續在這條讓你害怕的車道上，任由那些泯滅人性的司機不停在你身上輾過。」



不少網民看到貼文後，皆對發文者表示感謝：「看了個心好難過，謝謝你最後送溫暖給貓咪」、「代小貓謝謝你」、「感謝你幫忙，祝福貓咪一路好走」、「感謝你送了牠一程！貓咪，好走。」不過有網民就建議發文者刪除埋屍的照片，避免惹禍上身：「建議你刪咗埋屍嗰幾幅，我覺得無乜嘢，但係會有人覺得......同埋此乃非法處理動物屍體......知樓主只係好心，但費事節外生枝啦。」



網民有話說：



Ebby Wong：難忍淚水...幫佢好好安葬係一大德行！小貓會回來報恩



Li Yan：好難過，但願貓貓一路好走，到彩虹橋過新生活



細榮：謝謝你無私的幫忙，你也要注意安全



曾慧卿：謝謝你無私的愛，讓小貓可以入土為安



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