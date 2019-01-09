香港民主指數排名跌兩位　與塞內加爾同居第73

《經濟學人》發表2018全球民主指數(Democracy Index)，香港在全球排名第73位，較2017年排第71位下跌2位，整體得分輕微下跌。報告指，港府去年9月禁止香港民族黨運作，是香港疲弱的民主的明顯倒退(a clear setback for Hong Kong's already weak democracy)，又指香港的選舉委員會現時更積極地篩選候選人，阻止一些爭取香港更多自主權的人擔任公職。



香港整體評分6.15分，較2017年的6.31分微跌，評分及排名與非洲國家塞內加爾相同，香港亦與2017年一樣，繼續被列為「有缺陷的民主(Flawed democracy)」的地區。



指數以5個範疇作評分，香港在「選舉進程及多元性」得3.08分，較前一年3.92分減少了0.84分。至於其他4個範疇，「政府的運作」得6.07分、「政治參與」得5.56分、「政治文化」得7.50分、「公民自由」得8.53分，分數均與2017年看齊。



2018全球民主指數由挪威以9.87分排榜首，第2至5位依次為冰島、瑞典、新西蘭及丹麥，台灣排第32位、新加坡排第66位、中國排130位，包尾的是排第167位的北韓。