梁美芬批通識科太填鴨　倡改革加入課程大綱

通識教育已推行數年，去年一度傳出將改革評分方式，並有消息指教育局轄下的相關研究小組將於今年第一季度提交報告，立法會議員梁美芬批評目前的通識科「太填鴨」，認為若改革需要加入課程大綱，清楚指示科目的範圍，同時不應將通識科列為必修科，至少不是必考科，讓學生能有更多選擇。



梁今日(9日)表示，目前通識科缺乏課程大綱，老師可自行決定教授內容，令科目變得不受規範，故若要改革，必須加入課程大綱，認為可以教一些既有定論、現時的社會政治架構等，如辯論推政策應一步到位還是循序漸進等，且需平衡經濟、政治等多個範疇，同時考試不能設必答題，讓學生可隨個人興趣選答。



梁續稱，現時大部分中學生只會修讀4科必修科加2科選修科，只有少數成績較佳的學生會選3科選修科，認為學生的選擇太少，應當將通識改為選修科，或是必須修讀但可選擇參加考試與否，讓學生選科時有更多選擇空間，改善目前「重文輕理」的情況，培育更多「STEM」，即科技、技術、工程、數學等方面的人才。