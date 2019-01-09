毓民特區：政府安老政策刻薄　長者壽則多辱

政府下月1日起收緊領取長者綜援的申請門檻，合資格年齡由60歲上調至65歲，東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》主持人黃毓民直斥，政府安老政策刻薄寡恩，既不推動全民退休保障，強積金保障力度又不足，憂慮新門檻令部分長者「臨老過唔到世」。黃又炮轟，政府宣稱不少主要官員年過60歲仍工作的說法，指官員年薪幾百萬港元，但長者在街上擺賣卻隨時犯法，批評當局心態惡毒，連累香港長者「壽則多辱」。



黃毓民於節目中批評，政府決定60歲至64歲長者將失去領取長者綜援資格，此舉是「刻薄寡恩」的做法，他質疑當局將增加長者福利津貼與收緊領取長者綜援的門檻綑綁，而津貼增加金額微薄，例如生果金每月只增加25港元，「買包煙都唔夠」。



黃續指，政府既不推動全民退休保障，強積金又只「雞碎咁多」，長者退休後沒有足夠能力應付日常生活支出，今次收緊長者綜援申請門檻只會令他們「臨老過唔到世」。黃又翻政府舊帳，憶述在2008年，政府亦擬劃一要求申請生果金須接受審查，他當時向時任特首曾蔭權「掟蕉」，最終政府取消審查安排，他認為以上事件揭露，政府安老政策的心態一直存在問題。



對於特首林鄭月娥前日死撐收緊領取長者綜援的申請門檻非不近人情，黃毓民直斥林鄭顛倒邏輯，又指有不領取綜援的長者在街上擺賣炭燒雞蛋仔，卻經常遭食環署拘捕，這反映市民面對生活困難，才有需要政府救濟。



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