野豬橫行擾人　區議員倡圈養發展野味產業

野豬橫行，飽受野豬騷擾的地區人士批評漁農自然護理署做法守舊死板，無思考過其他可行良方，認為政府可考慮改善山上生態環境，引誘野豬重新回歸自然，在新界覓地圈養野豬。此外，針對野豬繁衍，漁護署應加強避孕及絕育方面工夫。



沙田區議員潘國山指出，該區近年受野豬滋擾嚴重，惟漁護署束手無策，對非法餵飼的執法力度極為不足，造成野豬「通街走」的情況時常發生。他指出，野豬會到市區的主要原因是山上缺乏食物，認為若可圈養該些野豬，提供食物及養飼牠們，可杜絕滋擾情況，或可發展野味產業。



漁農界立法會議員何俊賢批評，漁護署避孕及絕育計劃成效極低，野豬一年可生兩胎，每胎生6至12隻小豬，但目前僅少數野豬避孕，根本不足以解決問題。他又指，香港野豬並無天敵，而市民餵飼野豬情況愈來愈多，導致野豬經常走入市區，惟漁護署卻疏於檢控非法餵飼野豬，任由問題惡化。



另外，香港野豬關注組幹事黃豪賢亦批評避孕計劃至今成效不大，但建議該署先增撥資源在避孕上。他指，關注組反對獵殺野豬，認為「人豬矛盾」的根源本來自城市化等問題。