網民熱話：愛護小生命！有心人製提醒字條好窩心

天氣較冷時，一些流浪動物（浪浪）都會躲在較溫暖的車底下休息。不過，一些車主沒有先檢查車底才開車的習慣，導致意外發生。日前有網民在其車上發現一張過膠字條，提醒車主留意車底或有浪浪，以免發生意外。字條上有貓貓插圖，收到的車主直言覺得「好窩心，睇完都會自動跟住做。」



網民Hayes Chan今日（9日）在Fb群組「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」發文，指發現其車頭水潑夾着一張已過膠的「車主提醒字條」。字條用秀麗的文字寫成，並附有兩隻可愛貓貓插圖。字條內容提到：「沒有家的小生命或許就在你的車子下啊！麻煩開車前花一點點時間喚醒牠們，你的微小動作或許就能拯救一條小生命啊！」亦列明喚醒小生命的步驟，並提及如何將訊息傳開：「把這張字條傳給別的車主，提醒他們吧！也為地球出一分力，謝謝！」



不少網民留言表示「我都想要一張，放喺車度提吓人」，認為冬天天氣冷時，好多小動物會在車底一邊取暖一邊睡覺，這有心人的行徑令人感到非常窩心。那黃色字條有預先過膠，網民認為：「過埋膠，好揼本喎。」環保當道，有網民笑言：「會唔會畀走塑X話唔環保呀？」不過，亦有人認為，如要把字條人傳人，「過埋膠都啱呀。」



網民有話說

Anson Chan：排一張，低收入家庭，小朋友鍾意小動物。

Michael Ho：佢都預你哋會Pass畀好多架車，過埋膠都啱呀。

Ryan Lee：我想要一張放喺車度提吓人。



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro

