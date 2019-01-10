探射燈：博彩業務佔博企平均收入近90%

澳門6間博企近年紛紛大增非博彩設施，以面積計，非博彩設施由2014年的3100多萬平方呎，增至2016年的4800多萬平方呎，2年增幅逾50%，佔6間博企總物業面積近90%。反觀2016年博彩業務樓面雖然只得580多萬平方呎，卻佔博彩公司近年平均收入近90%。有證券界人士預料，如有博企最終不獲發新賭牌，有可能改以酒店公司的形式繼續運作，但由於相關公司的博彩收入遠高於酒店等非博彩收入，公司的估值或較原先縮逾80%。



中民證券（香港）研究部董事黃偉豪表示，澳門所謂的博彩和非博彩業務其實相關性很大，例如酒店房間為非博彩收入，但往往以折扣價作招徠，吸引外地旅客到澳門賭錢，貴賓廳客人甚至可以獲得免費酒店住宿。「博企無咗賭牌之後，係咪唔可以靠酒店、旅遊設施做落去呢？雖然未必，但營運效益一定好低。」



事實上，澳門博企在2017年後都放慢手腳去投資新的物業，當中包括非博彩業務的設施。根據澳門統計暨普查局數字，2017年當地博彩業的樓宇和其他建築、大型裝修工程等固定資本形成總額只得1.8億澳門元，按年減少逾96%。財金界人士估計，由於博企未能肯定可獲續牌，致令相關的投資減少。不過，有賭業人士認為，如最終澳門政府採取獨立開放賭權的方案，非博彩設施便可有新出路，「到時離場嘅博企，可以將酒店、商場等非博彩硬件，賣畀有意加入營運嘅新人，避免浪費。」

