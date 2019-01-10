探射燈：倘賭牌減少　大批博企員工勢失業

賭牌數量一旦由現有6個減少，不獲續牌的博企員工生計勢將大受影響。根據澳門《勞動關係法》，僱主或僱員都可以主動提出解除勞動合同，對於僱主主動提出解除合同的情況，可分為合理解僱和不合理解僱兩種。因公司結業解僱員工，會被視為不合理解僱，僱主須按規定，向員工作出賠償，有關賠償金額則視乎員工的年資而定。



法例列明，員工就業時間超過試用期，公司結業時僱主便須作賠償。如年資超過試用期至1年，則須賠償7日基本報酬；如年資為1至3年，賠償金額為每年10日基本報酬。賠償金額按年資上升，如員工年資為10年以上，賠償金額則為每年20日基本報酬。



但須注意的是，上述賠償的最高金額，僅以員工的基本報酬的12倍為限，而且用於計算賠償的每月基本報酬最高金額為澳門幣2萬元，除非僱傭雙方自行協定更高的金額。



此外，解僱時，員工有權就未享受的年假收取補償，僱主要在終止勞動關係當天起計9個工作天內，全數付清員工應得的款項。



關注勞工事務的澳門立法會議員李靜儀指，任何澳門市民如因公司結業而失業，可向社會保障基金申領失業津貼，相關津貼期為90天，助解燃眉之急。

