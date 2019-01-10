探射燈：貿戰變數難測　美企首當其衝　業界力倡改革

澳門6個賭牌將於2020至2022年陸續到期，早前政府表示傾向所有賭牌屆時重新進行競投，並正展開內部分析研究，情況引起各界關注「到底賭牌點搞法？」有消息指，賭牌到期後，較大機會的處理方案有2個，其一是「嚴格依法處理」，即由現時「3主3副」撥亂反正，只批出3個賭牌；其二是修改現行法例，容許發出3個以上賭牌，正式發出4至6個賭牌。另外，亦有賭業人士建議進一步開放賭權，容許符合一定要求者領取營運執照，獨立經營賭廳業務，讓博彩發展更蓬勃。澳門立法會議員及學者分析，當局維持現狀續發6個賭牌機會較大，惟非博彩元素將佔更大比重，6間博企未必「坐定粒六」獲續牌；如最終只發少於6個賭牌，適逢中美貿易戰陰霾未散，澳門勢成中美摩擦的「磨心」，估計美資博企獲續牌機會較低。



現時的賭牌批給（主牌）分別由澳門博彩股份有限公司、永利度假村（澳門）股份有限公司及銀河娛樂場股份有限公司獲得，而獲賭牌轉批給（副牌）者，則分別有金沙中國的附屬公司威尼斯人澳門股份有限公司、美高梅金殿超濠股份有限公司及新濠博亞（澳門）股份有限公司。根據相關合同，6個賭牌將先後於2020年（澳博及美高梅）及2022年（其餘4個）到期。



澳門政府於2016年5月中旬公布全長280多頁的《幸運博彩經營權開放中期檢討報告》，外界滿以為當中會有續牌的消息，甚至落實未來的牌照數目，豈料報告對續牌隻字不提。澳門博彩監察協調局局長陳達夫於2018年5月曾公開表示，賭牌重新競投的檢討工作正加快進行，雖然他未就續牌機制披露太多資料，但重申主要考慮博彩公司是否配合政府政策，例如提高非博彩元素。



惟有消息指出，當局其實已經有腹稿，第一個方案是「依法處理」，亦即是只保留3個賭牌，不再容許副牌存在，正如當初澳門政府發出「副牌」時所言，轉批給「下不為例」。第二個方案則是修改法例，容許發出4至6個賭牌，不過不論是哪一個方案，如何處理不獲續牌的博企則仍未有定案。



澳門的《娛樂場幸運博彩經營法律制度》第7條第2款明確列明，經營娛樂場幸運博彩之批給至多為3個，意味着當地政府如要賦予「6個賭牌」一個強而有力的法律基礎，則必須修改法例。澳門經濟財政司司長梁維特2018年11月於立法會表示，行政長官在具備說明理由下，可一次或多次延長合約總數不得超過5年，但當合約到期時，當局仍傾向公開招標。他又特別提到博彩業發展關係到國家安全和澳門整體利益，政府密切關注全球博彩業發展動態的同時，正積極跟進幸運博彩經營批給重新競投相關工作。



另外，有賭業人士建議趁機會將賭權進一步開放，由當局列出一系列條件，只要任何人符合所有要求，並繳付相關牌照費用，即可領取營運執照，於賭場內經營賭廳，「可以做大個餅，真正做到百花齊放。」



對於不同方案，澳門立法會議員區錦新認為，「進一步開放賭權，最大問題係難以監管，而且對澳門政府嘅博彩收益亦必然有影響。」他認為，賭牌減少將影響市民就業，對澳門社會造成的衝擊較大，估計維持6個賭牌的機會較大。不過他表示，維持6個賭牌並不等於現時6間博企皆能順利續牌，「政府表明會係公開投標，相信會歡迎新競爭者參與，等具更優越條件企業進場，以增加博彩業競爭力。」他又表示，由於新博企可接手原有賭場，相信換公司對社會波動不大。



澳門時事評論員蘇文欣表示，多名官員早前表示，競投新賭牌會考慮有否提高非博彩元素，估計標書重點或不再以「賭」為重心，企業的社會責任及非博彩元素，包括旅遊、娛樂、休閒等將佔更大比重，「現時6間博企喺上述2項要求都做得算充足，重新競投時會有一定優勢，不過估計競爭者會相當多，唔排除有新企業突圍，取代現有博企進場。」



如最終賭牌數量減少，時事評論員黃東分析，3家美資博企或首當其衝，喪失賭牌的機會較高，「賭牌唔止係澳門內部問題，仲涉及國策同中央對澳政策，中央一定會參與決定。相信中央唔會希望美資博企數量過多，再加上中美貿易戰形勢未明朗，澳門隨時成為中美兩國嘅角力場，估計美資博企自己都擔心緊。」