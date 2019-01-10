沙田屯門重災　野豬家族出動闖民居搵食　嚇煞小市民

野豬擾民情況嚴重，更不時闖入民居，嚇怕居民。屯門景新徑是重災區之一，去年首十個月共發生七宗滋擾個案，居民直指野豬繁殖力驚人，轉眼已三五成群，更會衝向居民裝有食物的膠袋，十分猖狂，直言：「真係幾驚！」



居民黃先生指每日下午六時路經景新徑一帶，都能看見有大量野豬出沒，以往只有幾隻野豬，近年數目明顯增多，坦言：「好擾民，好唔安全！」由於該處是居民必經之路，故有不少人受影響。他引述附近屋苑保安員指，野豬群曾經闖入屋苑大堂，表現旁若無人，嚇倒不少居民。



他又指，居民多次投訴，惟漁護署卻只在一年前派員到現場視察，後來卻不了了之，令該處野豬變本加厲。他擔心豬隻會有細菌或病毒傳播，並說：「真係未出事就冇人理，出咗事就知驚！」



沙田亦是另一個重災區，該區議員林松茵指，野豬已成區內一大困擾，甚至已經「淪陷」，經常有大批野豬同時出沒，一入黑更顯恐怖：「一隻大豬帶住幾隻細豬大搖大擺。」她又指，近年野豬數量有明顯增長，數量之多足令居民飽受滋擾，並擔心幼童安全，坦言︰「啲居民見到野豬都會叫小朋友唔好行咁近。」她今日會在區議會會議上就有關情況向漁護署反映，促當局加強監管。