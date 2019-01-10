東方日報A1：控制繁殖不力　野豬擾民傷人不斷

本港野豬為患，漁農自然護理署最新數字顯示，去年首十月接獲高達六百七十九宗野豬出沒或滋擾個案，全年更有七宗野豬傷人案，情況失控，惟當局停殺野豬後推行的「野豬避孕及搬遷先導計劃」，因進行絕育手術及處理野豬滋擾人手不足，至今僅為五十四隻野豬進行絕育或避孕。野豬之患變本加厲，漁護署正考慮「重開殺戒」，人道處理具攻擊性野豬，並密切監視本港野豬會否患非洲豬瘟。



近年野豬大鬧市區的情況頻生，去年首十月接獲六百七十九宗野豬出沒或滋擾個案，重災區是港島區，有三百五十四宗，已超越一七年全年的三百廿四宗，新界區則有二百九十四宗。當局自一七年起已暫時停止由民間狩獵隊安排的野豬狩獵行動，並改以先導計劃，為捕獲的野豬進行避孕及／或搬遷。



避孕／絕育計劃則於去年二月開始，截至去年十二月，漁護署共為五十四隻野豬避孕／絕育。此外，根據《野生動物保護條例》，於指明的禁止餵飼地方餵飼野生動物（包括野豬）會被檢控，最高可被判罰款一萬元。在過去五年，只有三宗成功檢控個案，數字極低。環境局昨書面回應立法會提問時指，一八／一九年度已預留三百五十萬元繼續推行有關計劃，料今年底會完成有關評估。



漁護署署長梁肇輝日前出席大埔區議會透露，曾指該署多以避孕針為野豬做避孕，由於場地、人手及野豬衞生情況所限，較少進行手術絕育，然而避孕針效力約為四至六年。梁當日承認，近年野豬傷人個案大增，惟負責處理野豬滋擾事件的人手卻嚴重不足，坦言︰「其實得嗰幾個！」未來會因應情況調配人手。梁在會上更曾直言，希望在保護動物及市民安全之間取得平衡，若指有野豬極具攻擊性，危害市民安全，屆時或要考慮是否人道處理。



漁護署發言人補充，若該署確定有野豬曾襲擊人或對公眾有即時危險時，不排除會考慮人道處理相關野豬。該署續稱，若有人餵飼野豬，會令牠們漸漸失去怕人的天性，除習慣在居民附近覓食外，有少數野豬更會搶去市民食物、膠袋或行為具攻擊性，威脅市民安全，呼籲市民切勿餵飼野豬並盡量與牠們保持距離等。



漁護署擬走「回頭路」，是否代表野豬狩獵隊將會再「重出江湖」？狩獵隊隊長陳更指留意到兩年前停止狩獵後，衍生不少野豬滋擾、甚至傷人事件，坦言：「以前好少見，依家成日見。」



此外，立法會議員林健鋒擔憂近期在內地肆虐的非洲豬瘟會在本港野豬中蔓延，稱野豬較分散，若爆發疫症較難處理。梁肇輝在會上曾指會密切監視情況，已經進行特別措施，若發現野豬患病或突然死亡，會進行檢疫。



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