新宿舍現刺鼻氣味　中大跪低允延遲搬遷再檢測

中文大學新落成的賽馬會研究生宿舍二、三座驚現刺鼻氣味，校方最初堅稱宿舍的空氣測試結果顯示揮發性有機物(TVOC)含量低於令人不適的水平，要求學生於下周一(14日)前入住，引起學生強烈不滿。雙方前晚(8日)開會商討後，中大終「跪低」決定將原定的宿舍搬遷日期延遲，並安排環保專業顧問公司，參考環境保護署室內空氣質素檢定計劃的檢測方法，再次就宿舍的空氣質素進行檢測。



多名中大研究生早前向東網反映，宿舍內瀰漫陣陣刺鼻氣味，部分學生出現頭痛、喉嚨痛、呼吸道不適等徵狀，擔心入住宿舍會影響健康，中大副校長吳基培前晚與宿生會面，了解他們的情況及訴求。校方指明白學生對新宿舍空氣質素的關注，決定將原定宿舍搬遷日期延遲，確實日期容後向宿生公布。



校方亦會繼續加強新宿舍清潔工作，在宿舍公用地方打開窗戶，以確保空氣流通，並已預備大量空氣清新機供有需要的宿生借用。



有學生透露，今次校方願意讓步，原定1月14日的搬遷限期已作廢，至少兩個星期以後再搬遷，但學生的訴求是希望校方用足夠時間處理問題，希望入宿期限最少延遲至2月底、3月初。