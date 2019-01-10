跨黨齊轟收緊長者綜援門檻　政府拒煞停賴議員批准

政府收緊領取長者綜援的申請門檻，合資格年齡由60歲上調至65歲，跨黨派議員今早(10日)在特首答問會上炮轟當局「虐老」，要求撤回有關政策。特首林鄭月娥拒絕撤回，並指政策是一眾立法會議員於去年批准。



新民黨議員容海恩要求就長者政策作全面檢討，並促當局撤回提高長者綜援申領年齡政策。林鄭回覆時重申，現屆政府是十分關懷長者，而隨着人口老化，認為把60歲人士定義為長者是與社會脫節，強調是次措施只是理順政府政策。



林鄭又稱，今早特意翻查資料，於2018/19撥款條例草案的預算開支中，社會福利署提及兩項工作需於去年完成，包括為長者生活津貼「加碼」，以及長者綜援申領年齡提高至65歲，「係各位批(準)㗎」，對於被要求撤回感到很驚訝。



民主黨議員鄺俊宇則狠批林鄭，聲稱政府關懷長者，「難聽過粗口」，把長者福利放入社署開支總目當中，是當局帶頭不敬老、不知民間疾苦及帶頭削長者福利，再次要求煞停計劃撤回決定。林鄭重申沒有辦法煞停，措施是經立法會批准，而當局不是要求60歲至64歲的長者「食穀種」，有需要人士仍可領取成年人健全綜援。鄺俊宇怒斥林鄭不敬老卻可說得面不紅、耳不赤。



民建聯議員柯創盛坦言對新措施感到非常失望，是把貧窮長者推向邊緣，斥責勞工及福利局「左耳入、右耳出」，未有理會議員意見。他又稱，長者綜援與普通綜援相差1000港元，慨嘆此數目令弱勢長者生活更捉襟見肘。