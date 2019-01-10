議員轟UGL案處理法治淪落　林鄭拒要求鄭若驊覆檢

「放生黎智英、唔告梁振英」而被炮轟的律政司司長鄭若驊，在未有外判或徵詢獨立法律意見下，上月決定不檢控前特首梁振英涉收取澳洲企業UGL 5000萬港元案件。立法會議員涂謹申今早(10日)在立法會答問大會上質詢特首林鄭月娥，是否認為律政司的決定，沒有令人產生觀感上的利害關係，質問身為特首面對外界質疑，是否「冇嘢去(可以)做」，而在該事件上將政府的信譽押下去。



林鄭回應稱，需要堅守法治，包括依循《基本法》，檢控工作是由律政司負責，不受外人包括特首干涉，若特首參與了檢控工作，可能便是議員所指，是法治淪亡的一天。她說，明白有些決定會產生觀感問題，但觀感不能凌駕法治及最大的公眾利益。



涂謹申追問，是否特首向鄭若驊提出，重新考慮不尋求外判大律師的決定，是屬於干涉獨立檢控的角色。林鄭回應指，就涂所要求重新檢視、重新「開file(檔案)」、重新「攞意見」，她會視這些為干涉，故不會如此做。林鄭又稱，曾跟鄭若驊提到，需按理據作出了專業判斷，但亦要面對公眾，故鄭上月26日回港，已即在機場回應事件，但這意見並非屬干涉，只是給予公關意見，相信鄭考慮了她的公關意見，而決定當天見傳媒。