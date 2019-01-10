綠置居麗翠苑今晚7點截止　最少9人爭一單位

綠置居恒常化後首個項目長沙灣麗翠苑今晚(10日)7時截止申請。截至昨日(9日)為止，房屋委員會共收到約2.3萬份申請，當中包括約1.7萬份來自「居屋2018」的綠表申請者，及約6000份新申請，申請超額約8倍，最少9個人爭一單位。申請者稍後會收到確認信和綠置居申請編號，所有申請將一併於下月底攪珠，3月揀樓。



房委會今次試行簡化申請程序，由去年12月下旬至本月初向每名「居屋2018」的有效綠表申請者，發出通知信和兩次短訊，要求他們確認會否申請綠置居。房委會發言人提醒，今期居屋的有效綠表申請者須於截止日期前，交回回條及聲明書，確認申請今期綠置居，否則房委會將假設申請者不同意將其居屋申請轉至綠置居。而有關安排不會影響申請者在「居屋2018」的申請。



房委會表示，會檢視運作經驗，於今年推售居屋和綠置居時，研究進一步簡化程序，便利申請者。麗翠苑共有4座、提供2545個單位，項目以42折出售，單位售價介乎93萬多至306萬多港元，平均呎價為6243港元，單位面積由184至452平方呎。