研究指「介入」提供流感資訊　增疫苗接種率25%

流感肆虐，除長者外，兒童也是感染流感的高危群體。2歲或以下幼童約每153名就有1名因流感而入住公立醫院，雖然政府已為兒童提供免費或資助接種流感疫苗，但只有少於20%幼童曾接種。有見及此，香港中文大學醫學院於2014至2015年間進行一項試驗研究，於公立醫院招募833對母子參與研究，隨機對半分為「介入組」和「對照組」，處以不同的介入措施並跟進兩年，研究他們的接種流感疫苗情況。



「對照組」僅取得一般季節性流感疫苗資助計劃的資訊，而「介入組」則透過4個項目的介入措施，包括一份解釋兒童流感風險和流感針益處的簡明資訊、申請疫苗資助的半完成表格、提供免費疫苗接種服務的診所聯絡方法和接種疫苗的提示短訊等，讓「介入組」母子會取得額外的素材及支援。



研究結果顯示，「介入組」接種率為38%，較「對照組」的13%接種率為高，介入措施成功令2歲以下幼童的流感疫苗接種率增加25%。措施亦同時鼓勵從未接種過疫苗的父母接種疫苗，有10%「介入組」母親接種流感疫苗，較對照組的4%為高。結果剛於醫學期刊《疫苗》發表。



負責研究的中大醫學院微生物學系系主任陳基湘指出，現實不少人對流感針存在誤解，如「流感疫苗無效」、「太細不應打流感針」、「孕婦不宜接種流感疫苗」等。陳指出，流感疫苗對預防6歲以下兒童因感染病毒入院效用至少達6成，而年紀愈輕免疫能力愈低更應及早接種，又鼓勵孕婦接種流感疫苗，透過胎盤傳給胎兒產生抗體。



中大醫學院兒科學系博士後研究員楊凱婷則建議，流感疫苗可被納入香港的兒童免疫接種計劃當中，以鼓勵更多家長讓子女接種疫苗，以防止嚴重的併發症。