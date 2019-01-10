室內花展會下周六舉行　2米蘭花瀑布最矚目

臨近歲晚，多個花市陸續推出。將軍澳有商場於下周六(19日)至2月4日舉辦室內新春花展會，並帶來三大系列特色年花，包括由香港蘭花大王楊小龍、新一代蘭花才子楊尹俊培植的蘭花，及香港年花大王賴榮春挑選的花卉。大會首日推出定價8港元、限量100株的開運花「莎拉金」優惠，同時首次引入7種電子支付方式，方便市民付款。



最受矚目的蘭花當屬香港首個2米巨型蘭花瀑布，該花以9盆27株的「恩桃」砌成，猶如粉紅瀑布一傾而下，氣勢如虹。設計者楊尹俊指出，其靈感源於早前到日本參觀蘭花展，有感其擺設美觀，回港後便想到要設計一個蘭花瀑布。



花展會亦有不少蝴蝶蘭，如在花展會率先開賣的「醉酒櫻桃」，花瓣呈酒紅色，花芯上有白色的斑紋，高貴優雅。楊小龍表示，近期天氣不冷，催花時需開大冷氣；強颱風山竹去年摧毀了幾間溫室的天花，亦有幾百棵蘭花報銷，相信影響不大，料今年與往年相若，能售幾萬棵。他又「教路」選購蘭花要留意花蕾，「淨番兩個花冧係最靚。」



有年花大王之稱的香港鮮花盆栽批發商主席賴榮春表示，年花市場較穩定成熟，每年銷量都差不多，料今年亦與往年相若。他又指市民新春大多願意花錢買花，寓意吉祥，料一般家庭會花500至600港元購買賀年花，若買桃花及蘭花等貴價花則平均會花費2000至3000港元。大會預計今年花展會可吸引至少321萬入次入場，較去年增加9%。