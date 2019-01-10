神學教授任品格證人　對林子健稱遭國安恐嚇存疑

民主黨成員林子健於2017年8月涉嫌訛稱遭人迷暈擄走並施虐，警方調查後控告他一項「明知地向警員虛報有人犯罪」罪，昨(9日)被裁定控罪表面證供成立。案件今(10日)於西九龍法院續審，辯方傳召香港中文大學崇基神學院副教授龔立人，以品格證人身份作供。



龔供稱林子健於2007年開始在中大修讀神學學士，自此他便認識林，林已完成學士及碩士學位，現仍修讀博士學位，他是林修讀博士課程的指導教授。龔形容他與林亦師亦友，除了給予林學習上的指導，他還會跟林傾談社會議題，大約每隔兩星期他們便會見面一次。他指林原本已獲美國耶魯大學錄取，修讀神學博士課程，並打算於2017年8月底赴美，卻因今次事件未能就學。



龔稱讚林是一名「好有正義感嘅人」，他舉例說，2016年立法會議員朱凱廸當選後收到恐嚇電話，林雖與朱不相熟，但仍跟他商議如何保護朱以及其他當選人日後的安全。他又認為林為人堅毅，會用各種方法克服困難，林不論對家人或朋友，都是一名忠誠的人。



龔記得林以往曾提及，間中會有國內代表政府的人士找他，查問香港政治情況，但龔稱自己沒有追問林這方面的詳情。龔根據電話紀錄，憶述2017年8月8日，林透過手機通訊程式Telegram向他聲稱收到來自「國安」的電話，「國安」警告林「唔好將收到美斯嘅簽名交畀劉霞」，他看到訊息後，也不相信訊息所講的是事實，因此他以嬉笑方式回覆林，打趣說劉霞「可能想收到皇家馬德里C朗拿度嘅簽名」，不過林仍回覆他「我都係好驚㗎」，他安慰對方不用過分擔心。



龔憶述直至同月11日早上7時，他再收到林的手機訊息，當中夾附了幾張相，影到林的大腿被釘上釘書釘及其他傷勢。當時他建議林直接到醫院，但林稱不想到公立醫院，因怕警方查問會令事件曝光及引來傳媒追訪，會影響到家人。林表示將會到私家醫院，及與李柱銘、何俊仁等黨友商討。