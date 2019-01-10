團體促建小型智障宿舍　提供更佳居住環境

現時全港的弱智人士宿舍輪候時間最少8年以上，其中部分地區的嚴重弱智人士宿舍更需輪候逾18年。扶康會今(10日)發表問卷調查結果，反映8人以下的小型成人智障宿舍，可為智障人士帶來更佳居住環境，亦能提高義工對智障人士的了解，促請港府增建小型家舍。



扶康會自1997年起分別建立4間「關愛家庭」，讓孤兒或欠缺父母照顧的成年智障人士可享有家庭生活。每間家舍容納8名以下智障人士，另有「家母」、「家兄」、社工及保健員等協助照顧家舍成員的生活及輔導工作。



調查於去年5月進行，訪問30名來自「關愛家庭」的義工，結果反映，近80%義工加入服務後，更願意接納及接觸智障人士，另有80%義工對智障人士的知識有所提升，態度分7分滿分，平均分達6.32分。



該會服務總監(沙田及觀塘區)梁大偉認為，香港以中型至大型智障人士宿舍為主，「20人以下嘅宿舍絕無僅有」，加上地區偏遠，與國際提倡宿舍應融入社區的概念背道而馳。副主席王林小玲促請當局修改院舍條例，放寬對小型家舍的規管，如放寬人數限制及消防條例等，為智障人士提供更優質院舍服務，又建議善用公屋空置單位，形容「善用吉屋，帶來幸福」。