香港知多少？失業率氣候再生能源議題誤差最多

香港人，你有幾了解自己嘅城市？一項國際研究發現，香港人高估監獄的擠迫情況，當大家以為監獄使用量已高達87%，其實實際數據只是77%；而香港人對於來自再生能源的使用量則過分樂觀，人們的平均猜想是16%，但其實只有1%，實際情況遠低於港人預期。香港人亦低估了過去20年氣溫轉變的程度，人們認為18年內有12年是全球最熱，實際上是有17年。即使如此，香港仍是全球自我認知度最準確的城市。



研究機構益普索(Ipsos)針對市民對其城市的氣候變化、罪行、經濟等了解程度作深入調查，分析37個國家或城市的市民對其城市的認知度。結果發現在香港，失業情況被大幅高估，人們認為符合工作年齡的香港人中，有14%失業和正在求職，但實際數據只為3%，少於估計的四分一；香港人估計在2050年，會有一半人口大於65歲，這數字遠高於世界銀行的預測，世界銀行估計屆時香港會有34%人口是長者。



當在判斷香港在國際上的經濟地位時，港人就十分準確，根據國內生產總值(GDP)，港大平均猜想香港是第30大經濟體，而現實是31位。大家在估計香港的外來移民的比例時，亦頗為準確，平均猜想是37%，實際數據是39%。