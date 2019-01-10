建築工涉姦印傭　事主指初抵涉案單位已感不安

育有兩歲女兒的年輕爸爸涉嫌半夜強闖家傭臥室，強姦首度來港、到職不足一星期的印尼籍家傭。任職建築工的27歲被告馮海洋否認強姦罪，今(10日)在高院續審。現年26歲的事主X續出庭並接受辯方盤問，並指最初到單位時獲分配另一房間，被告卻叫她到涉案房間睡。



X稱，在到涉案單位時，她並不知需要打理兩個單位並照顧8人，但她指工作時不覺得辛苦，亦不後悔接了此工作。她說，來港時在僱傭公司留了4日才到涉案單位工作，期間該公司職員有叫她要聽從僱主指示，不可以頂撞僱主，單位亦有小朋友，要好好照顧，並指該僱主是好僱主，但職員沒教她受僱主虐待時應怎樣做及打999報警。X又指，簽僱傭合約時，職員只向她指出其薪金，並無詳細講解合約內容。



辯方指，X在到單位前已知道如自行終止合約並沒有任何補償，但被僱主終止合約則可獲一個月代通知金及回鄉機票，X表示不知道。



X表示，初到涉案單位時已有不好的感覺，感到不舒服及不安，但並非不想在該處打工。辯方指她入住的房間其實最初是被告的房間，被告亦曾向母親(即X的僱主)表示過不喜歡X入職及入住其房間。X表示不知道，但有見過被告進入該房間其後離開。



X指到單位時一名女子曾帶她到一白色木門房間讓其入住，但其後被告用廣東話跟該女子說了一會後，該女子便叫她入住涉案房間，故她相信是被告要求她入住該房。不過辯方指並沒有發生過此事。