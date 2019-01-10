1號客運大樓翻新耗資90億　增具面容辨識自助登機

香港國際機場將會翻新多項一號客運大樓的設施，包括候機廊、天際走廊和東大堂美食廣場等，整個翻新工程斥資約90億港元，所有工程約2021年完成。其中候機廊將會加入自助登機系統，具有面容辨識功效以完成登機程序。另外，候機廊會新增3種主題區，包括娛樂科技、休息和親子活動，並會翻新所有座位和公眾洗手間。



機管局一號客運大樓運作總經理方瑞文表示，登機閘口的面容辨識系統將會配合航空公司使用，最理想希望會僅以辨識面容就能成功登機，毋須再用護照或登機證，但需視乎各航空公司安排。至於容貌辨識方面，機管局指有關系統去年已運用於機場保安人員核對證件程序，是次則將服務延伸至登機閘口，每閘口將會有4部容貌辨識系統和1個傳統櫃位。機管局指有關技術經已純熟，一般人難以易容通過。



機管局又會興建天際走廊連接一號客運大樓及北衞星客運廊，逐步分階段更改登機閘口編號。方指今年3月28日將會首階段，將15至22號更改5至12號；次階段就會於2020年將501號至510號，更改至13至22號。他又指，因希望基於號碼順暢度，故需要逐步安排更改；當工程實行後，會加派人員在現場指示，亦會在網站和應用程式公布，而天際走廊落成後，乘客亦不需要再轉乘巴士往北衞星客運廊。



機管局表示，天際走廊為全長200米的全天候行人天橋，並配有自動行人道，而重新編碼工作於今年3月進行，而第二階段將於2020年天際走廊落成進行。