西九文化區綜合最大型地庫　政府申175億興建

政府擬向立法會申請撥款，建議將「西九文化區綜合地庫-餘下工程」提升為甲級，以進行綜合地庫2A和2BC區(下稱「綜合地庫2區」)的餘下工程，配合西九計劃的分階段推展，估計所需費用約為175億港元。如獲立法會財務委員會批准撥款，西九文化管理局計劃今年下半年展開綜合地庫2BC區的詳細設計和工地勘測。綜合地庫2A區包括地下行車路的建造工程預計今年中分階段展開，期望約在2025年完成以配合上蓋發展項目推展。



綜合地庫2區為西九文化區內最大型的地庫部分，東至戲曲中心，西至演藝綜合劇場。地庫之上為餘下的文化藝術設施，包括音樂中心、音樂劇院、大劇院和中型劇場，以及酒店、 辦公室及住宅發展項目 。



民政事務局、土木工程拓展署及西九文化區管理局，向立法會監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會提交文件，指位於12A區高鐵西九龍站的底層結構工程已大致完成，該幅土地的發展能更早展開。因此，管理局計劃在2025年起完成2A區的酒店、辦公室及住宅發展，而2BC區的酒店、辦公室及住宅發展項目預計於2027年起落成。綜合地庫2區的林蔭大道及中央廣場將同步興建，加強行人通道連接。



文化藝術設施當中，管理局將優先推展位於2BC區的音樂中心，預計於2027/28年落成，以滿足音樂界的表演需求。至於綜合地庫2區連同地下行車道將配合西九計劃的分階段推展。當局指鑑於綜合地庫內各類設施需要高度融合，建議委託管理局進行擬議綜合地庫工程。