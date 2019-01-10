新聞拆局︰收緊長者綜援申領門檻　政府陰濕議員漏招

社會福利署日前宣布上調長者綜援的申請年齡到65歲，引起社會極大回響。不少市民鬧爆政府不近人情，同時則大讚立法會議員為民請命，事實原來剛剛相反，上調長者綜援申請年齡是上屆政府的決定，只是耍了「陰招」交給立法會審議，但一眾議員則矇查查照過關，令現屆政府可大條道理照推。政府固然陰濕，但議員亦漏招，令長者受難。



在未修訂《議事規則》前，泛民議員拉布成狂，阻撓政府施政，政府左度右度，終想到把政策與財政預算案綑綁的「陰招」，一併交給立法會審議，若議員一拉布，便會開罪等待出雙糧的長者、等待加人工的公務員及等待減稅的納稅人。由於涉及選票，議員亦會有點投鼠忌器，令拉布情況稍為有所收斂。



上屆政府最後一份施政報告便照辦煮碗，把取消綜援計劃「衰仔紙」及上調長者綜援的申請年齡到65歲，一併綑綁於預算案提交立法會，但當時沒議員在預算案提出反對，又或是要求政府分開審議。在40多名建制派及3名泛民議員，包括資訊科技界莫乃光、會計界梁繼昌及衞生服務界李國麟的支持下，最終整份預算案獲通過，正所謂木已成舟，無得返轉頭。



政府陰濕，令到奸計得逞，議員要負上重大責任，不單止沒識破政府的奸計陰招，當時在審議預算案期間，沒有一名議員提出把這個政策單獨抽出來討論，到近日公布那刻才如夢初醒，現時米已成炊，再呱呱嘈聲討政府亦只是政治上交差補鑊。