沙中線港鐵專家首作供　指難以相信團隊無溝通

沙中線紅磡站獨立調查委員會今(10日)復會，踏入第39天聆訊，首位由港鐵委聘的專家證人出庭作供。該專家證人供稱，港鐵於團隊溝通及保存工程紀錄方面存有很大的改善空間，指「難以相信團隊之間會無溝通」，但表示港鐵已着手改善。



聆訊原定昨日(9日)展開，但延至今日才復會。委員會主席夏正民今早解釋，因兩位分別由港鐵及委員會委聘的專家證人昨日會面，共同製作一份聯合聲明，故將聆訊延後一天，二人已將聲明交予委員會。



港鐵委聘的專家證人Steve Huyghe，提出多項關於職員巡查及制訂工程紀錄的改善方法，其中根據質量監控計劃(QSP)，承建商禮頓有責任於工地進行全日及持續監控所有鋼筋及螺絲頭的接駁和安裝。但Huyghe認為，並非真的需要一個監工監督每個鋼筋接駁工序，又指一個好的監工會懂得決定於工作當天作出甚麼監督工作，建議監工及工人比例為1比10。



委員會委聘的專家證人Steve Rowsell於聯合聲明指出，港鐵巡查指示不清，早前聆訊中有證供提到，港鐵地盤督察黃智超雖是合資格巡查螺絲帽的適任人員，但沒有收到巡查月台層板螺絲帽的指示，又指巡查責任應在工程師身上，Rowsell認為港鐵於巡查螺絲帽上的責任不清。惟Huyghe對此說法「不完全同意」，認為黃智超有一定的資歷去進行螺絲帽巡查工作。



Huyghe亦建議港鐵設立監督工作手冊，將有關工程文件，包括連續牆的竣工圖則以電子形式儲存，讓相關工程人員查閱，增加透明度。