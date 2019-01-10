網民熱話：考生上錯巴士　車長乘客助赴試場

「香港勝在還有好心人！」昨日(9日)有家長在網上分享好人好事，稱其兒子趕回學校考試，但不慎上錯巴士，心急如焚之際，幸得好心巴士車長及乘客出手幫忙，不單幫其截的士，更加自掏腰包給予100港元搭的士。網民大呼感動，認為香港需要這些正能量。



網民Caren Yeung昨日在Facebook群組「將軍澳」發文尋人，稱其兒子於前日(8日)早上約7時，原本要回學校考試，但「大懵」上錯了98S號線巴士。正當「學生哥」擔心遲到影響考試時，巴士車長魏先生說最快亦要大約25分鐘，才能到達下一個站「采頤花園」，又說「考試最重要」，會給他100港元搭的士回學校。



同時，車上一名好心乘客提醒采頤花園一帶很難截到的士，更主動陪他在譽港灣站下車，幫他截的士，「仲教的士司機行邊條路最快，最後仲畀咗$100我個仔搭的士」，最終「學生哥」能夠在7時59分踏入學校門口。Caren Yeung感謝兩名好心人幫忙，希望有機會能報答他們，「我個仔都話要搭多次錯車搵番佢」。



一眾網民大讚車長和乘客行為值得鼓勵，又建議事主寫信去九巴表揚該名車長，鼓勵更多人做好人好事。



網民有話說



Gigi Kwan：寫信去巴士公司啦！司機有機會睇到信，其他司機都會睇到，會有正面作用。



Mindy Szeto：好感動依家仲有咁多有心人。正能量



Yin Lee：好多夥計都好好㗎，等我幫你分享畀其他車長睇，順便讚吓魏車長先



袁運兒：太好的車長與乘客



Djeu Jady：睇到好感動添！好人好事！



Aeolus Wong：香港勝在還有好心人



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