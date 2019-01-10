網民熱話：小巴尋主人惹同情　被收養小巴狗又要再覓主人

日前一段疑被遺棄的狗狗登上小巴尋主人影片，惹來網民熱烈關注，不少人都擔心牠的下落，原來小巴狗一度獲熱心市民領養，卻因未能與新主人同屋其他狗狗相處，現時要再尋找新的家。



昨晚（9日）網民 Vicky M Chan 在 Facebook群組「唐狗會學習營」為小巴狗尋家。Vicky笑言小巴狗喜歡黏人，從被領養一刻起，就一直黏住新主人，估計牠是曾被飼養的狗狗。疑被遺棄的緣故十分容易「呷醋」，當新主人家的狗狗一接近主人，小巴狗就會吠，甚至想打架，使其他狗狗感到害怕。Vicky估計小巴狗之前可能是獨立飼養，沒學習與同類相處的社交技巧。無奈下，惟有再次在網上貼文為小巴狗尋找新的家。



Vicky心痛小巴狗的遭遇，她形容，「佢瘦到背脊嘅骨係一粒粒咁突晒出嚟，真係唔知佢經歷咗幾多嘢先至可以搵到個地方有瓦遮頭」。她大讚小巴狗乖巧聽話，又愛黏人，更識得簡單指令。相信只要多給時間及耐性，就可解決小巴狗親人不親狗的問題，更呼籲有意領養者多予耐性給牠。



網民有話說：

Pinky Cheung：小巴狗狗好可愛呀！祝福佢搵到愛心家庭

Sindy Leung：其實畀啲時間可能相處到呢，始終被人遺棄過咪再怕冇咗主人囉，又再尋新家又再傷一次心了，小巴現在怎樣呢？

Ng Heart：一定要幫牠尋家，好狗可教





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