網民熱話：小一數學題考代數？　大學生都被難倒

不少家長都想自己的子女贏在起跑線，很多小朋友需要學習多種才藝。不少學校亦「緊隨」社會的步伐，將考試題目愈設愈難，就連小學一年級的數學考試中，都出現了艱深的數學題--代數。



日前（6日）Facebook專頁「李懂媽」上載了一張聲稱是小學一年級數學考試卷的照片，當中的題目，就難倒一眾成年人。照片可見，卷子上的第45題是「挑戰題」，題目由三個圖形和兩個數字組成，要求小朋友從圖形和數字之間的關係中推算出其中一個圖形的數值。這題目之難，不但難倒了學生，還難倒了發文者：「剛剛一個就讀一年級的小朋友問我，第45題的答案是甚麼？我想了15分鐘才有答案，她今年才6歲……」



該貼文惹來不少網民討論，有人認為題目對於小一的學生來講太難了：「條數本身唔難，但小一做代數，其實即係叫家長做。」「雖然好快諗到答案，但代數概念唔應該出現在這個年齡吧！」就連自稱台灣網民都忍不住感嘆題目之難：「這對國中一年級可能簡單的代數，對國小一年級那就只能說這老師有病！」「這國一數學吧？」甚至有大學生都表示難到放棄：「大四的我直接放棄。」不過亦有不少人表示這並非代數，更質疑發文者誇大，「這只是邏輯問題吧，根本1分鐘都用不到」、「邏輯題嚟，成年人正常三分鐘都解到啦」、「呢題學過嘅可以用代數方法去諗，但小一同樣用邏輯推理去做到」。



網民有話說：



Alex Chan：第45題挑戰題，唔識正常，識就係bonus



Shih Wen Hsiao：想15分鐘是國小程度都沒有吧



GushIl Kuzero：雖然對小孩是難，可是想15分鐘好像是你有問題



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