回收商欠交玻璃沙　黃錦星稱已發警告會懲處

香港玻璃樽回收量一向偏低，環境保護署委託2個承辦商回收各區廢玻璃容器，惟東網早前揭露有承辦商過去一年多未有按合約要求向政府送交玻璃沙。環保署今日(10日)舉辦《玻璃樽回收新篇章》啟動禮，環境局局長黃錦星表示，若承辦商在某方面不達標會有罰則，而環保署已向相關承辦商發出警告信，亦會有罰則。



黃表示，直至最近已從2間承辦商中收到近5000公噸廢玻璃，並已有適當出路，包括製成環保水泥及環保地磚等。他又希望市民理解香港回收玻璃樽進入新里程，會有過渡時間，呼籲各界要進行乾淨回收，環保署亦會責成相關承辦商。黃亦指，玻璃飲料容器生產者責任計劃已到適當階段，今年內會放上立法會。



黃錦星指，2個承辦商已全面接手原有的自願性玻璃回收計劃，整體住宅屋苑的玻璃容器回收點增加至超過1500個，而餐飲業界的回收點亦增加3倍。他又表示，2018年回收廢玻璃容器的總量較2017年增加近45%，最近一個月的廢玻璃容器回收量較2017年每月平均回收量超出逾1倍。



另外，俗稱「四電一腦」的廢電器電子產品生產者責任計劃規定從去年底起，處理受管制電器須取得廢物處置牌照。黃表示四電一腦法規要透過牌照，令有興趣進入市場的回收商有一定投資去保護環境，而法規相對較新，政府會審視運作一段時間後狀況。他稱法例生效前後垃圾站或公共空間棄置的廢電器無明顯大分別，他呼籲市民可善用新回收舊電器措施。