加航副機師首駕波音777抵港　粗猛着陸毀機身

加拿大航空一架截有376名乘客的波音777-333ER型航機，上月11日降落香港國際機場時，機身後方下側在粗猛着陸下接觸跑道表面，民航意外調查機構今日(10日)發表飛機意外初步報告。



報告指，開始下降時，飛機由副駕駛員駕駛；機長擔任副駕駛員的初次營運經驗訓練機長，負責監控；駕駛艙內還有另外兩名巡航接班飛行員。



該副駕駛員剛於同月6日獲簽發駕駛B777飛機型別的資格，該航班是其在B777飛機型別D級飛行模擬器之外，第一次以該型別營運及降落，亦是他首次以機組操作飛行員身份抵達香港。



當時，飛機略高於下滑道，在初次營運經驗訓練機長的監督下，飛機穩定進近07R跑道。當飛機下降至400英尺，副駕駛員終止自動駕駛系統，手動控制飛機繼續下降到07R跑道着陸點。初次營運經驗訓練機長在進場過程中提供口頭指導。



當飛機在跑道上方大約200英尺，並持續下降到着陸點時，突然進入一連串輕微的左右側傾偏差。副駕駛員使用大幅度的操控，以制止飛機的側傾，機身先向左，然後向右明顯側傾。降落前，機翼向右側傾而非保持水平。當着地時，右側主起落架首先接觸跑道。在高下降速度加上機頭高俯仰的姿態下，機身後方下側在粗猛着陸中觸及跑道表面，繼而飛機彈起，然後重返跑道中心線，繼續駛往停機位讓乘客下機。



檢查顯示，飛機損毀嚴重，機後方底部損毀，受影響的部件需要重大維修或更換。該飛機現時不能使用，並正接受重大維修，修復機底的損壞，以便重返營運服務。預計意外調查需時12個月。