煥然懿居管理費勢貴　市建局指尚未訂價

九龍城區議會房屋及基礎建設委員會今(10日)召開會議，討論市建局「煥然懿居」首置項目，以及啟德發展區公營房屋發展計劃。多名區議員批評「煥然懿居」首置單位即使六二折出售，定價依然昂貴，無助市民首次置業。



區議員楊振宇形容首置單位在補價後呎價與同區樓盤看齊，形容首置單位「唔係一般打工仔可以買得到」。另一區議員邵天虹則擔心單位因設有多項智能設施，令買家需負擔高昂管理費。



市建局代表回應指，首置單位的買家對象是收入較高的人士，強調有關定價已顧及申請者負擔能力。該局於入伙首兩年會承擔智能設施的保養費用，目前暫未訂出管理費水平。市建局指申請會於本月23日截止，預計今年3月為單位申請進行抽籤、6月揀樓、明年約4月入伙。



啟德發展區公營房屋發展計劃方面，房協及房委會將分別發展2幅及5幅啟德用地，7幅土地預計合共提供12,570個單位，居住35,100人。多名區議員要求將上述其中6幅相連的地皮，合併作綜合發展，建議房協及房委會透過重新規劃，利用原本分隔各地皮的道路用地，興建更多住宅單位。委員會主席何顯明指合併發展有助地盡其用，稍後會集合委員意見，去信運房局表達訴求。



房屋署回應指，相關地皮的規劃是按該分區規劃大綱圖而制訂，留下地皮之間的行人路有通風走廊之效，而各地皮的地積比率已達至上限，一旦要重新規劃，相信要重做多項技術評估及經過城規會審議，程序需時。



另外，區議員楊永杰指上述其中一幅1E1地皮將用作重建真善美村，擬提供約2000多個單位，建議房協將真善美村約1000戶遷入新單位後，將餘下單位用作安置近50年樓齡的樂民新村居民，估計能加快樂民新村的重建步伐。房協指考慮將真善美村原址重建為出租屋邨，屆時會讓樂民新村居民遷到新屋邨。至於1E1地皮餘下單位，房協正與發展局商量是否用作九龍城區重建安置用途。