港鐵資助土瓜灣站沉降樓宇維修　議員轟宣傳不足

沙中線土瓜灣站附近多達10多幢大廈受沉降影響，港鐵去年11月曾承諾會推出「土瓜灣社區關懷計劃」，撇除法律責任，在財務上協助受影響業主維修住宅牆壁。有關計劃本月2日已推出，業主可致電熱線查詢及登記，但有當區區議員不滿港鐵宣傳不足，居民根本不知道計劃涵蓋的範圍，難以確定是否可獲資助進行維修。



據港鐵貼出的海報，該計劃由本月2日至今年6月30日推行，受影響業主可致電熱線登記，以獲得維修資助。九龍城區議員黎廣偉表示，港鐵事前缺乏宣傳，不少居民均不知道有關計劃。據他了解，業主登記資料後，港鐵委託的顧問公司會到受影響單位進行評估，在確認維修費用後，業主可自行聘請小型工程承辦商進行維修。



黎舉例，「評估維修要5000蚊，業主可以先得到一半資助，自己搵人維修完，就可以拎埋其餘2500蚊。倘若維修費最終高過評估出嚟嘅金額，就要業主自己畀。但依家好多業主唔知自己住嗰幢樓係咪可以有資助維修，個計劃唔清唔楚。」



港鐵發言人表示，理解土瓜灣站工地附近業主關注沉降對居所可能造成的影響，並希望在索償機制之外獲得實際援助，因此推出該支援計劃，為有關住宅單位的小型家居維修提供資助。



港鐵已委任一間樓宇測量顧問公司負責推展計劃，包括接受查詢、為業主登記、上門視察、估算及發放資助等，實際金額視乎顧問公司上門視察單位狀況而釐定。該計劃由本月初推行至今，港鐵收到多名居民查詢，稍後會陸續安排登記及上門視察等工作，但未有透露確實的查詢數字。