內地教育部：港澳台居民可申請中小學教師資格

內地教育部等多個部門近日下發聯合通知稱，在內地學習、工作和生活，並持有有效的港澳台居民居住證、港澳居民來往內地通行證、5年有效期台灣居民來往大陸通行證的居民，可申請參加中小學教師資格考試，以認定相關教師資格。



通知指，港澳台居民可申請幼稚園、小學、初中、高中、中等職業學校教師資格和中等職業學校實習指導教師資格。相關居民申請教師資格須符合《中華人民共和國教師法》規定的學歷要求，以及遵守內地法律，擁護中共的領導，堅持社會主義辦學方向，貫徹中共的教育方針。



通知又稱，港澳台居民申請認定教師資格須提交的無犯罪紀錄證明，由香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣地區有關部門開出；如有需要，各省級教育行政部門要為港澳台居民，申請無犯罪記錄證明提供函件等便利；相關居民申請教師資格，應達到國家語言文字工作委員會頒布的相應普通話水平等級標準。



通知更表示，上述居民持港澳台居民居住證可在內地居住所在地，申請參加中小學教師資格考試，以及認定中小學教師資格；港澳居民持港澳居民來往內地通行證、台灣居民持5年有效期台灣居民來往大陸通行證，可在內地申請參加中小學教師資格考試，在考試所在地認定中小學教師資格。



通知強調，申請中小學教師資格的其他條件、程序和提交材料，與內地申請人相同；而在內地就讀師範專業的港澳台居民，則執行就讀省份相應師範生政策。