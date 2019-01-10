新聞背後︰長者綜援爭議遭政府拉落水　建制派震怒

立法會各黨派連日炮轟政府收緊長者綜援申領門檻至65歲的做法，特首林鄭月娥今(10日)於立法會答問大會，不單拒絕撤回有關做法，更卸責指是「各位(議員)批准」，即已於2018/19撥款條例草案的社會福利署總目中，提及年內會將申領長者綜援年齡由60歲改為65歲。



林鄭有關言論一出，據悉建制派反應震怒，直指政府「霸王硬上弓」、「被擺上枱兼拉落水」，正如行政會議成員兼工聯會立法會議員黃國健罕有地公開發炮，直指當時是支持財政預算案的大政策，不代表所有內容，該會一直不同意今次上調長者綜援申領年齡的做法，而政府宣布落實之前亦無再諮詢，他表明反對政府一意孤行，要求政府撤回有關做法。



另一邊廂，建制派最大政黨民建聯內部亦群情洶湧，有知情人士指早於前年1月施政報告首提出調高申領長者綜援年齡，該黨於同月底已去信時任勞工及福利局局長蕭偉強表明立場，要求把申領長者綜援年齡維持60歲，同年4月審議2017至18年度財政預算案，該黨亦有代表發言表達不滿。



及至2018至19年度財政預算案，有知情人士指，政府在總目裏社署2018至19年度需要特別留意事項中，只有一句「把領取長者綜援的合資格年齡由60提升至65歲」，雖然當時該黨支持整份預算案通過，惟一直反對申領長者綜援年齡上調，該黨議員梁志祥於去年4月立法會提出書面質詢，開宗明義指「會否考慮把長者綜援的合資格年齡維持在60歲」。



有建制派中人分析，今次建制派被政府「拉落水」定必有政治後遺症。第一，建制派於新一份預算案審議時，於社會福利相關的範疇定必會「驗屍咁驗」，以免重蹈覆轍。



第二，政府今次「霸王硬上弓」隨時波及運輸及房屋局於本月23日立法會上，提出三隧分流無約束力議案，有建制派中人明言前車可鑑，憂慮表態支持大原則，就代表對政府三隧分流方案「照單全收」，變相給予政府肆意作政治解讀的機會，加上今明兩年有兩場大型選舉，與其要「背書」支持遭觀塘、將軍澳等多區地區兄弟圍攻，不如學精「睇定啲」，避免跟車太貼再次有辱無榮收場。